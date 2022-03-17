Принятие двух законов даст новую жизнь украинской экономике

13:37 20 октября Киев, Украина

На рассмотрение Верховной Рады внесут президентский законопроект о "нулевой декларации", этот закон прекрасно сработает, но лишь в связке с другим – не менее важным.

Так считает глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.



Действительно, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уверяет, что президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект об амнистии капиталов. И этот закон нужен. Но сам по себе он сработает хуже, чем в связке с законом о налоге на выведенный капитал (НнВК).



Именно амнистия капиталов + НнВК = перезагрузка украинской экономики. Нам нужно заставить деньги, которые украдены, выведены, спрятаны внутри страны - работать на украинскую экономику.



Силой эти деньги уже не вернуть. Но с помощью данных законов можно их легально привлечь в экономику Украины. Принятие двух этих законов - это фактически новая жизнь для украинской экономики".