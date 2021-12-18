Принцип неотвратимости наказания для нетрезвых водителей
14:56 14 Июль Киев, Украина
Президент Зеленский
предложил наказывать водителей создавших аварийную ситуацию в нетрезвом состоянии, которая влечет за собой гибель человека, пожизненным заключением. По мнению эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, власть должна обеспечить принцип неотвратимости наказания при привлечении к ответственности нетрезвых водителей.
«Уголовная ответственность как за преступление небольшой тяжести может решить этот вопрос. Это может быть. Может быть и средняя тяжесть, но при этом нужно понимать, что сам факт высоких санкций и высокая уголовная ответственность не решают самого вопроса. Для этого нужно, чтобы обвинение было доведено до приговора, а высокие санкции могут это усложнять», – сказал Бондаренко.
Юрист отметил, что в этом вопросе необходимо соблюдать баланс.
Эксперт пояснил, что законодатели должны учесть то, чтобы не усложнить сам механизм привлечения к ответственности.
«Проблема не в том, какой должна быть ответственность – уголовной или административной и тому подобное. Надо обеспечить принцип неотвратимости наказания. Если мы берем это за основу, то мы видим, что большая уголовная ответственность с высокими санкциями сегодня не работает, потому что большая тяжесть преступления усложняет процесс для органов государственного обвинения, органов государственного расследования и получается так, что эти дела не доводятся до приговоров судов. Есть вариант того, чтобы эти категории правонарушений оставались в разрезе того, что сейчас стало уголовным проступком, тогда упрощается процесс привлечения к ответственности и проще реализовать принцип неотвратимости наказания»,
– добавил Богдан Бондаренко
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