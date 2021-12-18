Принцип неотвратимости наказания для нетрезвых водителей

«Уголовная ответственность как за преступление небольшой тяжести может решить этот вопрос. Это может быть. Может быть и средняя тяжесть, но при этом нужно понимать, что сам факт высоких санкций и высокая уголовная ответственность не решают самого вопроса. Для этого нужно, чтобы обвинение было доведено до приговора, а высокие санкции могут это усложнять», – сказал Бондаренко.