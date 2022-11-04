Пригожин создает штаб-квартиру ЧВК «Вагнер»

10:22 04 ноября Киев, Украина

Главный спонсор и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о создании в Петербурге «Вагнер-центра». “«ЧВК Вагнер Центр» - это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» - является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов”, - заявил о будущем своих амбиций Пригожин.

По сути, российский преступник объявил о создании еще одной спецслужбы в России, которая должна будет подчиняться исключительно ему одному. На практике это означает начал передела сфер влияния внутри страны и завершение, как любит повторять сам Путин, “однополярного строя”, но не в мире, а в России.

Стоит отметить, что существующие спецслужбы РФ, с самого начала своего существования не прекращают борьбы за власть. Это вечно враждующие между собой “клоповники”, которые не брезгуют шантажом, подкупом и даже убийством конкурентов. Что уж говорить о новой структуре, которая не подчиняется никому, кроме Пригожина, в свою очередь, которого ненавидит практически вся российская элита. Вскоре можно будет наблюдать, как Россия съедает себя изнутри. Нельзя также исключать, что создание поваром Путина «ЧВК Вагнер Центра» станет той искрой, что зажжет пламя гражданской войны внутри России.