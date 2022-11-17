Пригожин признал вмешательство в выборы в США

10:34 17 ноября Киев, Украина

Печально известный “повар Путина” Евгений Пригожин признался, что участвовал в подтасовке результатов промежуточных выборов в США: “Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему”. Пожалуй, это первое откровенное признание одного из путинских приспешников. Но, можно ли его назвать таковым после подобной дерзости.

Во время предвыборной гонки в президенты США 2016 года Россию уже обвиняли в аналогичном преступлении. Масса расследований доказывало вину. Организация под названием “фабрика троллей” принадлежащая Пригожину и хакерские атаки группы «Cozy Bears» предположительно курируемая спецслужбами РФ поддерживали Дональда Трампа и развернули масштабную анти-компанию против Хиллари Клинтон. Однако, в то время, впрочем, как и сейчас, официальные представители России всеми силами отрицали свое причастие к вмешательствам в выборы.

Дерзость со стороны Пригожина показывает насколько большой властью и влиянием он теперь обладает. С другой стороны, это также свидетельствует о шаткой и слабеющей позиции Путина. Амбиции “повара Путина” пока не ясны, но личная армия и влиятельный медиа-ресурс, которые теперь функционируют на уровне отдельной спецслужбы в «Вагнер-центре» позволяют предположить, что при желании, он может в любой момент захватить власть в Кремле.

В любом случае Путин допустил то, чего всегда боялся. Он дал власть умному, кровожадному человеку, который теперь ему не подчиняется. И вряд ли Пригожин станет слабее.