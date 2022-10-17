Пригожин отправляет воевать даже “отремонтированных” зэков

09:34 17 октября Киев, Украина

В сети появилось видео, где владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин общается с покалеченными зэками, готовящимися к протезированию. Несмотря на тяжелые ранения, повар Путина говорит, что после “ремонта” они вновь отправятся на фронт. По его словам – “из ЧВК «Вагнер» выходят только на пенсию или в цинковом гробу”.

Еще на этапе вербовки, судя по словам Пригожина, заключенных предупреждают, что их ждет расстрел в случае дезертирства или не выполнения приказа. Выходит, после подписания контракта с ЧВК, заключенные становятся личными рабами бизнесмена. И после шестимесячной службы у Пригожина, их никто не отпустит на свободу, как было обещано. Они либо погибнут раньше, либо позже.

Теперь стало понятно, даже в случае ранения, это пушечное мясо вновь бросят на фронт, так как ряды ЧВК редеют с каждым днем и лучше использовать “обрубок” зэка в качестве живого щита, чем подставить под пулю еще не покалеченную живую боевую единицу.