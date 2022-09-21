Пригожин лично призывает на фронт заключенных

Тот факт, что долларовый миллионер, хозяин ЧВК «Вагнера» посещает российские тюрьмы в поисках новых наемников в свою организацию, свидетельствует о полном провале скрытой мобилизации в России.

До этого уже было известно, что Путин разрешил своему повару нанимать заключенных в ряды наемников. Однако до этого не было доказательств, что этим занимается лично Пригожин. Теперь же, в сети появилось видео, где хозяин ЧВК призывает зеков участвовать в войне против Украины.

Отдельно стоит отметить, что Пригожин называет войну войной, а не “военной операцией”. А также открыто называет себя владельцем ЧВК «Вагнер». Это важно, ведь несколько лет назад он подал в суд на одно из российских информационных издательств, за то, что СМИ выпустило статью-расследование, где обвиняло Пригожина в спонсорстве наемнической организации. Кроме того, российское правительство неоднократно отказывалось признавать существование ЧВК «Вагнера» и любую связь с этой организацией.

Одно видео одновременно подтвердило, что правительство в Кремле постоянно лжет, дискредитировало Путина вместе с Пригожиным и показало, насколько плохо обстоят дела с пополнением личного состава на фронте.