Причины для увольнения министра экономики Украины

13:52 04 ноября Киев, Украина

Нардеп Вадим Ивченко инициировал постановление об увольнении министра экономики и торговли Игоря Петрашко, объясняя это тем, что Украине нужна активная политика занятости населения, с которой нынешний минэкономики не справляется.

"Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал в 2020 году создание 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращения поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. Его последователь - Денис Шмыгаль - в мае 2020 в проекте Программы деятельности правительства задекларировал приоритет на создании 500 тыс. дополнительных рабочих мест.



Чуда традиционно не произошло, потому что в августе Кабмин объявил, что не смог выполнить обещание, однако продолжает работать в этом направлении, чтобы реализовать идею в будущем.





К сожалению, большинство граждан Украины уже привыкли к подобному "государственному" подходу к решению вопроса занятости населения и вообще государственной политики. И пока одни слушают обещания изменений на лучшее будущее, другие, потеряв надежду на трудоустройство на родине, вынуждены искать лучшей доли за рубежом. А это, по разным экспертным оценкам, от 5 до 8 млн. наших граждан.

Для исправления ситуации нужно:



1. Изменить политику Нацбанка по кредитованию и налогообложения малого предпринимательства и граждан - для стимулирования создания рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, привлечение самозанятых людей к труду.



2. Стимулировать предприятия всех форм собственности на переоснащение своих основных средств (станков, цехов, производственных комплексов и т.д.). Это можно сделать путем уменьшения налогообложения на эти цели, или отменой пошлины на ввозимое на территорию Украины соответствующее оборудование.



3. Стимулирование развития производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Сделаю упор на переработке сельскохозяйственной продукции. Например, вопрос переработки кукурузы на биоэтанол. Напомню, Украина занимает четвертое место в мире по экспорту кукурузы. За сырье получаем более 2,5 млрд. долларов. А сколько бы получали, если бы перерабатывали треть этой кукурузы в биоэтанол? Но рассмотрение законопроекта по производству биоэтанола уже не один год блокируется в Раде, поскольку он нанесет огромный ущерб "бензиновому лобби". Хотя этой добавкой мы значительно улучшаем экологическую составляющую.



4.Трансформирование государства из "аппарата насилия" в удобный сервисный комплекс помощи гражданам.



5. Создать благоприятные условия для возвращения людей в Украине. Их нужно не пугать различными налогами на заработанное, а поблагодарить за то, что средства, которые они заработали тяжелым трудом на чужбине, привозят в Украину и вкладывают в нашу экономику.



Эти шаги могут стать эффективным средством борьбы с безработицей, повысят конкурентоспособность рабочей силы и обеспечат предпосылки для экономического роста Украины. Ведь отток кадров является серьезным вызовом для власти, потому что масштабы этой проблемы является уже вопросом национальной безопасности.



Именно отсутствие всех этих шагов от правительства, обещания и обманы заставили меня инициировать постановление об увольнении министра экономики и торговли Игоря Петрашко".