Причина по которой Запад должен помочь Украине закончить войну

Нет никаких сомнений, что западные партнеры остаются на нашей стороне, а их поддержка с каждым днем становится все сильнее. Украина без малого два месяца не сходит с главной мировой повестки дня. Тем не менее, даже в критических условиях, Запад позволяет себе непозволительно долго принимать важнейшие решения о предоставлении военной или экономической помощи.

Оружие, в основном, Украина получает от союзников на двухсторонней основе. Это происходит потому, что в НАТО существует длительная процедура принятия каких либо решений, а в условиях войны, такое промедление стоит многим украинцам жизней.

В тоже время, замедляя ход военных действий и оттягивая момент наступления и победы Украины, Запад также вредит и себе. Как бы этого не хотелось, экспорт/импорт агрессора в/из ЕС и за океан, необходимы обеим сторонам. Затягивая войну, партнеры Киева терпят огромные убытки.

Нельзя с точностью утверждать, что едва ли после победы нашей страны и заключения мирного договора, взаимная торговля возобновится в тот же день. Тем не менее, чем раньше это произойдет, тем скорее Запад сможет начать заполнять дыры в бюджете.

Не стоит огорчаться относительно позиции наших партнеров. Рано или поздно, Украина также начнет торговлю с агрессором, вот только вряд ли эта страна уже будет считаться таковой. Кроме того, Запад определенно рассчитывает на дешевейшие цены на углеводороды от рашистов и предоставление всего необходимого для агрессора по ценам выше среднерыночных. Но, как бы не сложились дальнейшие торговые отношения, они реализуемы лишь после окончания войны и полной деокупации Украины, что равносильно нашей победе. И чем быстрее это случиться, тем скорее экономики многих стран начнут свой путь восстановления. Поэтому, Запад должен начать активнее помогать нам в войне, ведь без нашей победы, остаться во главе мирового порядка будет куда сложнее.