Презумпция виновности

18:17 17 Апрель Киев, Украина

Россия XXI века стала страной массовых политических репрессий. Безусловно, речь идет не о миллионах расстрелянных и кровавую Колыму, а в большинстве случаев, только о штрафах и суточные задержания. Но примеры применения юридических практик говорят о политическом характере репрессивных мер.



За первые два месяца 2021 количество осужденных за участие в протестных акциях сравнялась с показателем прошлого года. Каждый седьмой был отправлен в спецприемник. Это рекордная доля арестов за последние пять лет.



За последние несколько лет изменения законодательства привели к практическому предотвращения россиянам пользоваться статьей 31 Конституции РФ, которая позволяет гражданам России проводить мирные акции протеста. Это привело к росту арестов во время последних митингов. В суровые санкции попали не только участники массовых мероприятий, но и отдельные пикетчики. Начиная с 2012 года судьи постепенно получали новые возможности для наказания протестующих.



Статья 20.2 КоАП, по которой в основном и судят протестующих в России существует с 2004 года. Но к митингу на Болотной площади статья состояла из трех частей, сейчас их - 12. Наиболее интенсивное «закручивания гаек» состоялось в 2012 и 2014 годах. После митингов на Болотной площади в мае 2012 года наказание за участие в митингах начало применяться с целью запугивания, что является признаком государственного террора, и фактически только за выражение мнения, не совпадающего с «линией Кремля». Реальные обстоятельства совершения так называемых «нарушений» фактически перестали интересовать следственные органы. Презумпция невиновности, установлена как в уголовном, так и в административном праве (ст. 1.5 КоАП РФ), в этих случаях, по сути, не действует. Наказание применяется полицией, а роль судов стала чисто технической. Надежда на «справедливый суд» в обвиняемых отсутствует полностью. Возможности защиты сведены к минимуму, во многих случаях адвокатов и юристов к задержанным и в суды просто не допускают.



На сегодняшний день, население России де-факто лишено права на свободу собраний и мирный протест, права на создание независимых общественно-политических организаций, а также права на свободу совести и свободу слова - несмотря на то, что все они закреплены как в Конституции РФ , так и в международных конвенциях и соглашениях, в которых РФ продолжает участвовать. Так же, давно парализованы выборные механизмы всех уровней, а также судебная система.



Кремль боится любой публичной активности собственного народа, поэтому делает ставку на силовое подавление оппозиционных выступлений. Реакция власти на такую активность, включая в нее разнообразную оппозиционную, правозащитную, гражданскую активность, общественно важную журналистскую деятельность, общественно значимые публикации в интернете или участие в протестных акциях, все чаще становится причиной политически мотивированного лишения свободы. При этом политические преследования в уголовном порядке сопровождаются нарушениями (как процессуальными, так и нарушениями прав преследуемых) практически на каждом этапе прохождения дела - независимо от того, причастен человек к инкриминируемого ему поступка или нет. Оправдательными приговорами такие дела заканчиваются редко.



В начале этого года более 570 ученых, включая лауреата Нобелевской премии, обратились к Кремлю с просьбой «прекратить жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усиления конфронтации России с другими странами». «Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных - разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, которые имеют все меньше отношения к закону», - говорится в заявлении. Ученые призвали власти к диалогу с обществом, прекращение арестов, уголовных преследований и вообще любого применения силовых методов по отношению к мирным демонстрантам.



Динамика репрессивной политики РФ в целом не дает никаких оснований для оптимизма - политические преследования не только не смягчаются, но наоборот, становятся все более масштабными и систематическими. 24 февраля этого года президент РФ Владимир Путин подписал ряд законопроектов, которые еще больше ухудшают ситуацию с правами человека в России.



В частности, закон устанавливает более высокие штрафы за нарушения при организации массовых акций протеста, неповиновение сотрудникам полиции и отсутствие надлежащей маркировки при публикации информации о работе некоммерческих организаций и физических лиц, выступающих в качестве «иностранных агентов».



Понятно, что в год выборов в Государственную Думу Кремль сделает все, чтобы не допустить распространения протестных настроений в обществе и прекратить любой оппозиционной деятельности в России.