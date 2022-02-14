Президенты Украины и США провели телефонный разговор

В телефонном разговоре, президенты Украины и США обсудили военный кризис и экономическую стабильность в стране. После окончания беседы, Владимир Зеленский выразил благодарность Джо Байдену за поддержку и консолидацию международной общественности вокруг кризиса в Украине. Американский президент напомнил, что США тут же ответят на любые агрессивные действия России. Зеленский также пригласил Байдена посетить Киев, однако предложение осталось без ответа.

США, пожалуй, одни из немногих, кто действительно поддерживает Украину, не ставя на первый план достижение своих целей. Дальнейшая эскалация со стороны РФ будет очень дорого стоить Путину. Все это понимают, однако российские войска и технику продолжают стягивать к украинским границам. Стоит ли затягивать с “ответными мерами”, если враг уже на пороге?

Если война на Донбассе это конфликт между Россией и Украиной, то заведение войск в Белоруссию, и колоссальное количество военных на восточных рубежах нашей страны, проблема всей Европы, ведь полномасштабной конфликт будет угрожать территориальной целостности ЕС через короткий промежуток времени после его начала.