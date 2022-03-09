Президент Украины озвучивает вопросы

25 октября — в один день с местными выборами – по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского граждане Украины ответят на «пять важных вопросов».

Уже известны два:

Ввиду того, что борьба с коррупцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского на президентских выборах, а по факту существенного прогресса в данной ситуации нет, первый вопрос – «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» В связи с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, а также пресечению попыток легализировать предоставление Донбассу «особого статуса», второй вопрос - «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?»

Инициатива Президента провести всеукраинский опрос является резонансной в украинском обществе, точнее в украинском политикуме. Ключевые политические силы, выступающие против подобных «откровенных разговоров», единодушно назвали опрос «дешевым пиаром» и «огромной угрозой для безопасности Украины во время войны».

На самом деле проект, идея которого ложится в общую философию о народовластии, будет финансироваться не из госбюджета, а осуществляться «волонтерами и социологическими службами». Поэтому неординарные эффективные решения Президента Украины, вызывающие резкую критику оппонентов и злопыхателей, близки по духу большинству украинцев, которые готовы принимать участие в подобного рода инициативах, понимая их важность и осознавая, что их голос важен для Украины!