Президент Германии определился в выборе стороны

Штайнмайер ранее неоднократно подвергался критике в связи с его позицией: он поддерживал «Северный поток-2», а также компромиссное решение дальнейшей судьбы Донбасса. Кроме того, президент Германии поддерживал возобновление отношений с Россией.

После того, как Штайнмайер увидел кадры с Бучи, он заявил, что все, кто имеет к этому отношение, должны понести наказание, в том числе “Путин и Лавров”.

Международный суд Гааги уже начал расследование военных преступлений и намерен привлечь к ответственности абсолютно всех рашистов, от боевиков до политиков и руководителей Кремля. В тоже время, пресс-секретарь президента оккупантов заявил, что нет такого сценарий, при котором “бункерный” может предстать перед судом.

Очевидно, что слова политических деятелей рашистов уже никто не воспринимает всерьез и на все их заявления люди смотрят либо с усмешкой, либо с омерзением.

В любом случае, политики Германии поняли, что им необходимо менять риторику мягкой поддержки Украины, на жесткую критику страны-агрессора, чтобы остаться у власти и не пойти вслед за “русским кораблем”.