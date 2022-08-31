Преступника не наказали, а поощрили орденом Мужества

Все это происходит в республике Чечня российской федерации.

Майор чеченской полиции Иса Таймусханов получил орден Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга". Таймусханова считают предполагаемым похитителем 19-летнего оппозиционного активиста, модератора телеграм-канала 1ADAT из Чечни Салмана Тепсуркаева.

Как сообщает портал DonPress и ряд других СМИ, во время войны Таймусханов занимал должность командира 4-го батальона полка им.Кадырова – 22 мая во время артобстрела он якобы получил осколочное ранение челюсти и ягодицы. 4 июля издание Regnum написало, что начальник министерства МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр МВД по Чечне Руслан Алханов встретились в ростовском госпитале с ранеными на войне силовиками – среди них был и Таймусханов. Его наградили медалью "За доблесть в службе".

Напомним, осенью 2020 года, сразу после похищения Салмана Тепсуркаева, пользователи соцсетей опознали его похитителей - помимо Таймусханова, который занимал должность командира 3-го батальона полка спецназначения им.Кадырова, они назвали также его заместителя Джамала Юнусова.

До этого доказательства возможной причастности правоохранительных органов к похищению Тепсуркаева также опубликовал "Комитет против пыток" (сейчас - "Команда против пыток"). В частности, по данным правозащитников, владельцем одной из машин, которой воспользовались похитители, является действующий сотрудник полиции Чечни.