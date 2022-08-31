Преступника не наказали, а поощрили орденом Мужества

Майор чеченской полиции Иса Таймусханов получил орден Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга". Таймусханова считают предполагаемым похитителем 19-летнего оппозиционного активиста, модератора телеграм-канала 1ADAT из Чечни Салмана Тепсуркаева.
Как сообщает портал DonPress и ряд других СМИ, во время войны Таймусханов занимал должность командира 4-го батальона полка им.Кадырова – 22 мая во время артобстрела он якобы получил осколочное ранение челюсти и ягодицы. 4 июля издание Regnum написало, что начальник министерства МВД по СКФО Сергей Бачурин и министр МВД по Чечне Руслан Алханов встретились в ростовском госпитале с ранеными на войне силовиками – среди них был и Таймусханов. Его наградили медалью "За доблесть в службе".
Напомним, осенью 2020 года, сразу после похищения Салмана Тепсуркаева, пользователи соцсетей опознали его похитителей - помимо Таймусханова, который занимал должность командира 3-го батальона полка спецназначения им.Кадырова, они назвали также его заместителя Джамала Юнусова.
До этого доказательства возможной причастности правоохранительных органов к похищению Тепсуркаева также опубликовал "Комитет против пыток" (сейчас - "Команда против пыток"). В частности, по данным правозащитников, владельцем одной из машин, которой воспользовались похитители, является действующий сотрудник полиции Чечни.
- Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике. По данным правозащитников, к преступлению причастны действующие сотрудники управления МВД по Чечне. Несмотря на многочисленные свидетельства этого, в Грозном неоднократно отказывались расследовать похищение активиста.
- Юристы "Комитета против пыток" направили в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении прав Салмана Тепсуркаева после публикации видео, где он ругает себя и пытается сесть на бутылку. Это видео было опубликовано уже после похищения активиста в Геленджике.
- В марте Кавказ.Реалии сообщал, что чеченские следователи передали материалы проверки по факту похищения Тепсуркаева своим коллегам в Краснодарский край.
- В апреле 2021 года правозащитный центр "Мемориал" признал Салмана Тепсуркаева политзаключенным и потребовал установить местоположение юноши.
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