Премьер-министр знает, какая зарплата достаточна украинцам для жизни

16:26 05 Сентябрь Киев, Украина

Своими размышлениями о скромной жизни обычных украинцев поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во вчерашнем интервью телеканалу Шмыгаль, скорее всего, говорил о возможной, но никак не нормальной для жизни зарплате. По его мнению, для «нормального» уровня жизни в Украине достаточно в среднем получать 15 тысяч гривен, а пенсии - около пяти тысяч.

"Мы просчитываем поэтапный рост средней заработной платы. То есть, если сейчас она в районе 11 тысяч гривен, в следующем году это может быть 13 тысяч грн, и, соответственно, в 2022 году - до 15 тысяч грн", - отметил премьер.

Он же отметил, что в бюджет на 2021 год Кабмин заложит на повышение зарплат и пенсий 159 миллиардов гривень в надежде, что часть этих средств вернется в бюджет в качестве налогов.

"Не воспринимайте это как обещание, воспринимайте это как те параметры, куда мы стремимся", - сказал Шмыгаль в эфире, отвечая на вопрос, сколько денег украинцам будет достаточно для жизни.

По его словам, в данном вопросе многое зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика. Но при макропрогнозе, который сделало министерство экономики, при прогнозируемых показателях роста ВВП, при оптимистичных ожиданиях бизнеса, указанной цели по повышению средней зарплаты достичь вполне возможно, считает глава Кабмина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться и в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.