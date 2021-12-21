Предвыборные "пряники" - испытание для бюджета страны

19:53 14 Август Киев, Украина

Традиционно перед выборами власти "балуют пряниками" украинцев, пытаясь всячески улучшить социальную сферу, каких экономических "подарков" ждать к местным выборам?

Своим мнением по этому поводу поделился доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников



"Уже известно, что ради повышения с сентября минимальной зарплаты до 5 тысяч, парламент соберется на внеочередную сессию 25 августа. А хоть поднимут минималку "аж" на 200 гривен, говорить об этом буду много-долго.





Скорее всего, до дня выборов (25 октября) будут повышены пенсии, сделают какие-то надбавки – пусть даже временные.

При этом из-за таких "пряников" бюджет Украины будет испытывать серьезное напряжение. У нас и так не выполняется доходная часть, имеются серьезные дисбалансы, большие экономические проблемы. Средств на "пряники" нет. Но их будут находить, перебрасывая деньги с других статей, еще больше увеличивая дефицит бюджета. Лишь бы хоть ненадолго сделать приятное гражданам. Которые на это, как правило, покупаются.



В результате придется размещать дополнительные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), чтобы покрыть расходы.



Любые выборы (президентские, парламентские, местные) - это перекос, определенная дестабилизация бюджетного процесса. Ведь если власть хочет больше платить социалки, средства надо откуда-то брать...



А вот налоги и тарифы перед выборами, думаю, не будут повышать. Такова уж украинская традиция. Их поднимут – но потом".