Представители США и России встретятся в Европе 24 февраля

Условием встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова станет отсутствие агрессии со стороны России против Украины. При этом условии, еще сохраняется возможность вернуться к дипломатическому разрешению деэскалации.

В тоже время, намеченная встреча служит еще одним сдерживающим фактором, который не должен допустить полномасштабных боевых действий со стороны России.

Война станет фатальной не только для Украины. РФ лишится любых отношений с Западом, после введения сокрушительных санкций. Поэтому, Путин должен трижды подумать, прежде чем нападать на нашу страну.

Лавров и Блинкен 24 февраля могут спланировать будущую встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Цепочка встреч западных лидеров с кремлевским чекистом является тем “мостом” к дипломатическому сбавлению градуса напряженности на украинской границе.