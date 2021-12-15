Предложение Саакашвили о ликвидации Конституционный Суд - нереалистично

18:23 04 Август Киев, Украина

Предложенный Саакашвили , проект изменения судебной системы, где предлагается ликвидировать Конституционный Суд Украины является нереалистичным. Такая структура необходима, для соблюдения баланса.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Когда я общался с Саакашвили и его советниками, я сказал ему важную вещь - во всем том, что касается судоустройства у нас есть очень четкие красные линии. Это, прежде всего, Конституция Украины, практика Европейского суда по правам человека, стандарты Совета Европы и важный объективный критерий - выводы Венецианской комиссии. За эти красные линии мы не можем выходить, размышляя над теми или иными радикальными изменениями. Есть еще один критерий - вероятность прохождения законопроекта через Верховную Раду", - подчеркнул Костин.

По его словам, законопроект, который находится в рамках Конституции, стандартов СЕ и практики ЕСПЧ может быть неподдержан парламентом по тем или иным причинам, и чем более радикальными будут предложенные изменения, тем больше усилий нужно приложить для того, чтобы народные депутаты из разных фракций поддержали предложения.

"Что касается изменений связанных с Конституционным судом. Модель, которая предусматривает передачу функций КСУ Верховному суду обсуждалась много лет. С одной стороны у Конституционного суда и Верховного несколько разные функции. С точки зрения развития нашего украинского общества я бы все-таки оставил обе структуры для сохранения баланса, при всем уважении к коллегам судьям. Нереалистично выглядит рассмотрение этого вопроса на референдуме. Такой вопрос не должен выноситься на референдум, поскольку он профессиональный и политический. Без профессиональных знаний оценить все за и против этого вопроса практически невозможно", - добавил Костин.

Напомним, глава исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что Украине не нужен Конституционный Суд и этот вопрос нужно вынести на референдум и создать конституционную палату в Верховном суде.