Православная страна разрушает храмы

Московская православная церковь явление неоднозначное. С одной стороны она призывает людей к Богу, с другой – к насилию. В сети все больше появляется видео, где “церковные служители” оправдывают войну своей страны против Украины. Некоторые, называют “бункерного” чуть ли не святым человеком, ведущим борьбу за “святую Русь”.

Высказывания, так называемых “священников” ничто иное, как призыв к насилию и разжигание межнациональной ненависти. Как ни странно, этим людям разрешаются высказывания в поддержку войны, а вот тем, кто хочет ее остановить, или говорит, что убивать мирное население не правильно грозит арест или лишение свободы.

Но если вспомнить, что большинство “священнослужителей” у страны-агрессора давно сотрудничают с ФСБ и правительством Кремля, то удивление сразу проходит. Рашисты просто прикрываются церковью, чтобы получить поддержку верующих людей.

Поэтому, им ничего не стоит разрушать святые места в Украине и церкви под патронатом Украинской православной церкви, а в некоторых случаях и московского патриархата. Цинизм, жестокость и безнравственность рашистов не имеют границ. Этот народ еще долго будет пребывать под гнетом собственного правительства, а возможно, останется под ним навсегда. Глупо утверждать, что эти люди такие же как украинцы, потому как мы никогда не мирились с несправедливостью и не боялись отстаивать собственные интересы, даже когда они не совпадали с мнением действующей власти.