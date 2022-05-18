Правительство поддерживает вступление Украины в ЕС

Члены украинского правительства, до начала полномасштабного наступления представляли из себя разрозненное общество. Кто-то поддерживал проевропейский курс, кто-то наоборот, стремился возродить взаимоотношения со страной-агрессором. Были и такие, которые занимали некую середину, пытаясь получить выгоду от двух лагерей.
Теперь же, члены правительства едины в позиции по поводу вступления Украины в ЕС. Это стало возможно, в том числе, благодаря ликвидации пророссийской партии ОПЗЖ, которая долгое время старалась дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.
По мнению некоторых экспертов, присоединение нашей страны к Европейскому союзу позволит закончить войну. Действительно, рашисты неоднократно подчеркивали тот факт, что они не собираются идти на конфронтацию с Западом, несмотря на залихватские речи пропагандистов Кремля. Война с одним из участников Европейского союза, будет означать агрессию против всех остальных его членов.
Видимо поэтому, рашист, занимающий должность пресс-секретаря “бункерного” Дмитрий Песков, недавно заявил об опасениях по поводу присоединения Украины к ЕС. А ведь еще в конце марта, оккупанты уточняли, что они против членства нашей страны в НАТО, однако к Европейскому союзу это не относится.
Естественно, Киеву абсолютно все равно, что требует Кремль. Наше руководство не намерено идти на какие-либо уступки агрессору, тем более, если вопросы касаются стратегических вопросов и безопасности нашего государства. В тоже время, после заявления Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что членство Украины в ЕС будет рассматриваться Европарламентом не меньше 10 лет, хотя до этого речь шла об ускоренной процедуре, которая должна была занять 2-3 года.
Единство политической воли Украины, безусловно, будет благоприятно влиять на процесс интеграции, однако внешние силы, которые очевидно, подвержены влиянию Кремля, все также продолжат препятствовать проевропейскому курсу нашего государства.
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