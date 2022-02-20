Правительство одобрило проект «Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы»

20:35 28 Сентябрь Киев, Украина

По информации пресс-службы Офиса президента, сегодня, 28 сентября, состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. На данном заседании, прошедшем под руководством президента, был подробно рассмотрен проект «Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы».

Во время обсуждения проекта Зеленский отметил, что, начиная с 2018 года, в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, а это является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов.

"Общество ожидает системных и скоординированных действий в предупреждении коррупции, эффективных результатов деятельности антикоррупционных органов Украины", – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы. Отмечалось, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект.

Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, в которых необходимы изменения: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный секторы экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

По словам главы Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, после реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 миллиардов гривен в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок – это пять лет. На 2025 год предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", – сказал Новиков.

В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что стратегия предусматривает массу эффективных инструментов для борьбы с коррупцией, и добавила, что Офис Генерального прокурора работает над определением процедуры конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно скорее рассмотреть законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы».

К слову, в июле 2019 года у Зеленского уже рассматривали Антикоррупционную стратегию. Тогда сообщалось, что такого документа Украина не имеет с 2017 года.

Как сообщалось, сегодня Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.