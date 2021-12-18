Правительство не знает, что делать с оборонкой

20:21 14 Июль Киев, Украина

Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что создание нового органа центральной исполнительной власти свидетельствует о том, что правительство не имеет своей стратегии по развитию отрасли.

«Речь идет даже не о конкретной кандидатуре. Это системный вопрос. Они создают новое министерство , потому что видения решения проблемы нет», – сказал Дикий.

Главные проблемы ОПК связаны с прозрачностью закупок.

«Но здесь есть два ключевых момента: это как должен формироваться государственный оборонный заказ – ДОЗ и равенство при закупке армией оружия. Дело в том, что сейчас действует абсолютно советская система, когда большинство частных предприятий вообще не могут участвовать в изготовлении оборонной продукции. Для того, чтобы такое право получить, надо пройти абсолютно коррупционные и монополизированные процедуры», – пояснил специалист.

По его словам, новый чиновник должен будет координировать работу других ведомств, задействованных в сфере оборонной промышленности.