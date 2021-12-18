Правительство не знает, что делать с оборонкой
20:21 14 Июль Киев, Украина
Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщается на сайте ВР.
Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий считает, что создание нового органа центральной исполнительной власти свидетельствует о том, что правительство не имеет своей стратегии по развитию отрасли.
«Речь идет даже не о конкретной кандидатуре. Это системный вопрос. Они создают новое министерство
, потому что видения решения проблемы нет», – сказал Дикий.
Главные проблемы ОПК
связаны с прозрачностью закупок.
«Но здесь есть два ключевых момента: это как должен формироваться государственный оборонный заказ – ДОЗ и равенство при закупке армией оружия. Дело в том, что сейчас действует абсолютно советская система, когда большинство частных предприятий вообще не могут участвовать в изготовлении оборонной продукции. Для того, чтобы такое право получить, надо пройти абсолютно коррупционные и монополизированные процедуры», – пояснил специалист.
По его словам, новый чиновник должен будет координировать работу других ведомств, задействованных в сфере оборонной промышленности.
«Эта традиция началась еще при предыдущей власти, но продолжилась и при нынешней. Это называется так: в любой непонятной ситуации создавай министерство. Не знали, что делать с российской пропагандой, – создали «Минстец». Не знали, что делать с сотнями тысяч ветеранов в стране, – создали «Минвет», не знали, что делать с оккупированными территориями, – создали «Минтот». Это полное продолжение истории, когда нет видения и нет концепции, что делать с оборонной отраслью», – прокомментировал Евгений Дикий.
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