Правительство Германии поддерживает фашизм

Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против эмбарго на российские энергоносители в рамках новых санкций ЕС: “Все варианты на столе. Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии... война в Украине делает всех нас беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортные энергоносители”.

Слова Линднера демонстрирует позицию всего правительства Берлина. Насколько цинично заявление “война в Украине делает всех нас беднее” в то время как рашисты убивают мирных жителей в нашей стране, насилуют женщин и детей, превращают в руины Мариуполь, Чернигов и другие города. Германия – одна из не многих стран, которая с 2014 года, продолжала поддерживать проект «Северный поток-2», тесно сотрудничала с рашистами и старалась смягчить санкции против страны-агрессора. До самого первого удара 24-го февраля по городам Украины, Берлин блокировал поставки вооружения нашей стране, со словами “это приведет к эскалации, и не будет способствовать мирному урегулированию конфликта между Украиной” и рашистами.

ФРГ можно смело назвать одной из стран, котороя поспособствовала началу войны в Украине, продемонстрировав мягкую позицию ЕС. Теперь, Германия продолжает оказывать негласную поддержку рашистам, покупая у них газ и “рассматривая варианты платить «Газпрому» рублями”. В то время, когда экономически более слабые страны Балтии разом ввели эмбарго на поставки энергоресурсов из страны-агрессора, Германия продолжает платить за газ, тем самым спонсируя войну рашистов. Видимо, правительство ФРГ не до конца понимает, что продолжение войны происходит, в том числе из-за их позиции относительно энергоресурсов оккупантов.

Пришло время создать закон, который притягивал бы к ответственности энерго-коллаборантов таких как Германия, Франция и прочие государства, прикрывающиеся “бедностью” в то время, как украинцы умирают, чтобы не дать рашистской заразе распространиться дальше на Запад.