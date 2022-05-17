Правда или пропаганда: как правильно реагировать на информацию из россии?

Как правильно реагировать на информацию из России? Как читать русские тексты, рассказывающие о перевоспитании украинцев и так далее?

Это вопрос в жанре логической ловушки. Потому что то, что поступает от россиян – это не информация. Это пропаганда. То есть вопрос, как потреблять российскую пропаганду, - это вопрос "Как правильно поесть говна, чтобы не болел живот, чтобы не отравиться и все было хорошо". Ответ прост: не есть.

Российская пропаганда направлена преимущественно на их собственных граждан, как любая тоталитарная пропаганда. Но рикошетом она также адресуется гражданам других стран, которым тоже есть шанс обмануть.. В нашем случае – на вату, явных и потенциальных коллаборантов, на копрофагов, если уж продолжать тему каки земной.

Но так сложилось, что ее потребляют и другие украинцы. Инстинкт гонит человека получать всю возможную информацию о войне, на всякий случай, чтобы ничего не упустить. Это такая информационная булимия. Человек в состоянии сильного стресса потребляет информацию без разбора и соответственно не может ее усвоить. Чувствует себя нехорошо.

Приведу еще одну аналогию. Вся информация, поступающая из России – это пропагандистские мины. Человек думает: я должен знать, что думает враг и начинает самостоятельно разминировать эту информационную мину.

Так же как любители разминирования начинают самостоятельно снимать растяжку или выкручивать детонатор из снаряда, потому что почитали в книге, как это делается, и думают, что все знают. Но саперное дело такая интересная штука, что взорваться при разминировании очень легко. Люди придумывают такое, что невозможно даже вообразить.

Информационная мина точно такая же. Люди читают и вроде бы понимают, что это все неправда и фу-фу-фу. Но потом раз – и в голове что-то остается. И оно взрывается – человек начинает рассказывать другим об этом, как-то реагировать. То есть цель информационного сапера достигнута.

Что можно сделать, когда вам присылают ссылку на какой-нибудь русский паблик: "Ой, почитай, там такое страшное"? То же, что со снарядом на улице – не приближаться . Огородить чем-нибудь в голове это место. И сказать другим, чтобы не приближались тоже.

Затем можно посмотреть, что делают с этим информационные профессиональные саперы – довольно быстро появляются их квалифицированные комментарии.. Этого достаточно для понимания, что происходит.

Еще надо понимать, что если в обычной пропаганде ложь строится на 10% правды, то в военной пропаганде обман составляет 100%. Поэтому люди, считавшие себя устойчивыми к пропаганде, на этом поскользятся. Они пытаются в этом найти хоть 10% правды. А ее нет.

Относительно "Я должен знать, что у врага в голове".

Мы знаем, что мечта москалей – чтобы нас не существовало на земле. Задача каждого взрыва – чтобы вы умерли. Русской пропаганды – тоже самое.

У врага в голове нет ничего. Это пустое место. Заполняемое тем или иным сортом дерьма. Чем они думают – спинным мозгом, если говорить о биологии. По логике инволюции у них должны вырасти хвосты, это продолжение спинного мозга. Надо будет это отслеживать, происходит ли такой анатомический процесс.

Но они имитируют, что у них в умах что-то есть. Если бы мысль – это такая мимикрия, которая встречается в живой природе. Например, какое-то насекомое может притворяться куском древесины. Так и русские вводят нас в заблуждение, что у них есть что-то в голове. Большая ошибка так думать – там ничего нет.