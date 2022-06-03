Права беженцев из Украины

Война в Украине выгнала из дома миллионы людей, большинство из которых старики, женщины и дети. Многие страны Европы предоставили этим людям убежище, но условия, в которых предлагается жить очень отличаются.

В Великобритании решили размещать украинцев в британских семьях по программе «Дома для Украины», но дело пошло со скрипом. Англичане не ожидали, что пребывание гостей в их домах окажется длительным и потребует больших финансовых вложений из-за увеличившихся счетов на воду, свет и другие коммунальные услуги. Власти были вынуждены признать, что участились случаи, когда хозяева домов просят подыскать украинским беженцам другое жилье, фактически уже выставив их на улицу.

Кроме того, затейник Борис Джонсон придумал как радикально избавить страну от миграционного кризиса. Он огласил план согласно которому беженцы, въехавшие в Великобританию через Ирландию без нужных документов и не соответствующие строгим критериям предоставления убежища, будут высланы в Руанду для последующего размещения.

Гениальность плана заключается в том, что по нему большинство мигрантов будут считаться не имеющими права на получение убежища, поскольку до прибытия в Великобританию они проезжали через безопасные страны.

Ирландия отменила визовые требования для украинцев, а соглашение об открытых границах с Великобританией все еще действует, а значит соблазн пересечь границу именно так и скорее оказаться в безопасности может привести беженцев из Украины в Руанду.

Единственное обещание, что несовершеннолетних не будут отправлять в Африку без взрослых, поэтому депортировать скорее всего будут целыми семьями.

Скандалом закончилось и болгарское гостеприимство. Ужасающие кадры выселения женщин с маленькими детьми из отелей облетели все новостные каналы. Переселить решили в связи с открытием туристического сезона, а беженцев перевезли за высокие стены с колючей проволокой. Но таким взглядам привержены не все страны.

Руководство Чехии считает, что размещения беженцев в лагерях нужно всячески избегать, потому что столь суровые условия пребывания калечат психику и без того напуганных людей.

Пока беженцев в Польше, Чехии и других странах ЕС принимают на основании «временной защиты», что не является предоставлением убежища или постоянного проживания. Технических, финансовых и законодательных механизмов, регулирующих права беженцев пока нет, но руководство страны настроено очень оптимистично. Временная защита она на то и временная, нужно думать на долгосрочную перспективу, ведь если военные действия закончатся, беженцы потеряют право на убежище и должны будут вернуться домой.

300 тысяч человек, среди которых много детей, а они как известно легче принимают перемены и соответственно быстрее интегрируются в общество - это большое подспорье для решения демографических и экономических проблем Чехии. Польша уже успела понять насколько полезными для экономики могут быть лишние рабочие руки и миллионы покупателей.

Задача руководства Чехии вынудить украинцев не просто жить на пособие, а скорее устраиваться на работу и обеспечивать себя самостоятельно. В Чехии наблюдается большой дефицит рабочей силы и беженцы потенциально могут оживить рынок труда. Проблема заключается в отсутствии мест в образовательных учреждениях для детей, а без этого трудоустройство женщин невозможно. У некоторых чешских политиков есть опасения, что волна ксенофобии поднимется неминуемо, а значит включить украинцев в общество как полноправных членов и налогоплательщиков надо как можно скорее.

Еще одной проблемой является недопущение эксплуатации людей и стимулирование работодателей к предложению достойных квалифицированных вакансий для беженцев, а для этого необходимо признание образования. Если все эти условия будут соблюдены, то у 10-и миллионной Чехии есть шанс очень хорошо поправить демографическую и экономическую ситуацию в стране.