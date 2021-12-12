Пожары на Луганщине: попытка замести следы ?!

19:21 08 Июль Киев, Украина





"Всё выглядит как попытка замести следы или получить определенные дивиденды. Уже есть заявление главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, который призывает признать пожары чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Это позволит выделить деньги из госбюджета на ликвидацию последствий.



Но не это главное.



Суть в том, что лесоохотничьи хозяйства смогут провести вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. А это– возможность скрыть следы прошлых нелегальных вырубок, а также – официально проводить новые. Напомню, в марте 2020 года ГБР сообщило о том, что противоправными действиями главного лесничего государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство" нанесен ущерб государству на сумму свыше 11 000 000 гривен.



…По первой информации, которая поступала, было три очага возгорания – общей площадью около 100 га. Сейчас говорят уже о том, что огнем охвачена площадь порядка 5 тыс га.



По мнению сопредседателя Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрия Снегирева, пожары Луганской области, это попытка местной власти решить определенные вопросы."Всё выглядит как попытка замести следы или получить определенные дивиденды. Уже есть заявление главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, который призывает признать пожары чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Это позволит выделить деньги из госбюджета на ликвидацию последствий.Но не это главное.Суть в том, что лесоохотничьи хозяйства смогут провести вырубку погорелого леса и начать рекультивационные работы. А это– возможность скрыть следы прошлых нелегальных вырубок, а также – официально проводить новые. Напомню, в марте 2020 года ГБР сообщило о том, что противоправными действиями главного лесничего государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство" нанесен ущерб государству на сумму свыше 11 000 000 гривен.…По первой информации, которая поступала, было три очага возгорания – общей площадью около 100 га. Сейчас говорят уже о том, что огнем охвачена площадь порядка 5 тыс га.

По оценкам местных источников информации, когда представители областной власти сообщали, что пожары локализованы, контролировать ситуацию осталась лишь одна пожарная машина. Пламя, меж тем, пошло по верхам. Две пожарные станции Лисичанска, насколько мне известно, не были задействованы. Хотя каждая станция имеет мощность 150 л/секунду. Новоайдарская станции вообще оказалась нерабочей. Так что списывать всё исключительно на сильные ветер и жару, как сейчас пытаются, не совсем верно. Можно говорить как минимум о халатности и об отсутствии превентивных мер. Так что списывать всё исключительно на сильные ветер и жару, как сейчас пытаются, не совсем верно. Можно говорить как минимум о халатности и об отсутствии превентивных мер.



В свою очередь директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый сообщил, что проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определено 15 очагов горения хвойной подстилки. Так что говорить о локальном возгорании – проблематично.



О том, что возможен поджег, говорит и одна из трех версий полиции.





Еще один немаловажный момент: буквально вчера СБУ сообщила, что в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России, который планировал взорвать резервуары с аммиаком на территории предприятия "Северодонецкое объединение Азот". Мол, он взял в условленном хранилище заранее приготовленные средства поражения (две единицы РПГ-22), но был схвачен. Почему эта неслучившаяся диверсия так удачно совпала с пожарами? Не потому ли, что на задержанного диверсанта можно теперь списать и поджог (как мне кажется, речь именно о поджоге)? Или списать это на других диверсантов из "ЛНР", которых задержать не удалось. Почему эта неслучившаяся диверсия так удачно совпала с пожарами? Не потому ли, что на задержанного диверсанта можно теперь списать и поджог (как мне кажется, речь именно о поджоге)? Или списать это на других диверсантов из "ЛНР", которых задержать не удалось.



В общем, слишком много подозрительных совпадений в пожарах на Луганщине. И это наводит на мысль о возможном спланированном поджоге с корыстной целью. Надеюсь, следствие установит истину".