Появление нового штамма «дельта-плюс» - стоит ли вакцинироваться

На вопрос о том, смогут ли защитить существующие вакцины от нового штамма коронавируса «дельта плюс» и стоит ли в таком случае вакцинироваться, ответила эпидемиолог Наталья Виноград.

“Если вакцины сделаны по одному антигену, вирус будет ускользать. А есть ряд вакцин, которые созданы на основе полногеномного, как мы говорим, то есть на основе всех антигенов. Это вакцина «CoronaVac». Там есть n-антиген, и он уникальный, универсальный, он от многих мутаций будет защищать, от всех будет защищать. Если вакцины будут инактивированные, они существенно улучшат прогноз для человека, который попадает в критическую ситуацию, когда состоялось инфицирование и он заболел. Организм будет лучше готов, он защитит, поможет выйти из более тяжелой ситуации в более легкий вариант клинического течения”, - объяснила Виноград.

Необходимо четко для себя понимать, что вакцинация на 100% не защищает человека от заражения вирусом. Вакцина помогает иммунитету проще справляться уже после заражения, помогает человеку перенести болезнь в легкой форме, без госпитализации и, как следствие, не дает умереть.

Всем антивакцинаторам необходимо уяснить, что информация, которую они получают из недостоверных источников, является частью гибридной войны России, направленной на дестабилизацию нашего государства. Вакцинация является действенным способом предотвратить перегрузку медицинской системы и помочь организму скорее адаптироваться к новому штамму вируса.