Повышение налогов – путь к ухудшению экономической ситуации

Правительство планирует улучшить экономическую ситуацию в стране, за счет поднятия налогов, что может значительно усугубить кризис.
Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
"В то время, как другие страны в это сложное время оказывают всяческую поддержку бизнесу (налоговые льготы и так далее), украинское правительство почему-то решило их поднимать. Думаю, они просто не знают, как реагировать на экономический кризис, как наполнять бюджет. И не придумали ничего другого, кроме как повышать налоги. Шаг однозначно ошибочный. Он даст обратный эффект.
Повышение налогов в условиях, когда бизнес более полугода находится под прессом экономического кризиса, спровоцированного корона-кризисом – не просто не ко времени. Это еще больше усугубит экономический кризис. Эффект от поднятия старых налогов, от введения новых будет обратный – не увеличение сборов, а тенизация и сворачивание бизнеса в Украине.
Думаю, в Верховной Раде не будет поддержки этих предложений. Так можно спровоцировать еще и политический кризис, который приведет к досрочным выборам - как парламентским, так и президентским".
"В то время, как другие страны в это сложное время оказывают всяческую поддержку бизнесу (налоговые льготы и так далее), украинское правительство почему-то решило их поднимать. Думаю, они просто не знают, как реагировать на экономический кризис, как наполнять бюджет. И не придумали ничего другого, кроме как повышать налоги. Шаг однозначно ошибочный. Он даст обратный эффект.
Повышение налогов в условиях, когда бизнес более полугода находится под прессом экономического кризиса, спровоцированного корона-кризисом – не просто не ко времени. Это еще больше усугубит экономический кризис. Эффект от поднятия старых налогов, от введения новых будет обратный – не увеличение сборов, а тенизация и сворачивание бизнеса в Украине.
Думаю, в Верховной Раде не будет поддержки этих предложений. Так можно спровоцировать еще и политический кризис, который приведет к досрочным выборам - как парламентским, так и президентским".
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