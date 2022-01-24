Повышение и накопление пенсии в Украине - пиар власти?!

21:45 08 Сентябрь Киев, Украина

Правительство намеренно повысить выплату пенсий людям старше 75 лет и внедрить накопительную пенсионную систему.



Эти планы оценил доктор экономических наук, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.



"Повышение пенсий по достижению определенного возраста – идея неплохая. Для рейтинга. Учитывая, что средняя продолжительность жизни у нас - 64 года, параметры, которые выбирает премьер для повышения пенсий - не чрезвычайны для бюджета. Тут нет особых расходов – невыполнимых. А с точки зрения пиара и показателей соцполитики - это сыграет на руку власти.



Что касается введения накопительной пенсионной системы, то у нас, в принципе, и сейчас существуют корпоративные пенсионные фонды. Из некоторых порой пропадают миллионы. Они имеются на некоторых крупных структурах. Негосударственные пенсионные фонды позволяют иметь некую подпитку к пенсии. Но в условиях нестабильности такая подпитка вряд ли станет чем-то существенным".