Повышение безопасности на дорогах Украины путем установления камер наблюдения

“В настоящее время работает 236 камер. Количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось там на 65%. Это однозначно цифры, которые говорят сами за себя. И нужно говорить о дальнейшем расширении этой сети”, - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Конечно, ограничение скорости очень важно, точно также, как и соблюдения этого ограничения, с чем справляются камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах Украины. Тем не менее, рассмотрев все тот же случай ДТП харьковского мажора, люди у которых есть деньги на оплату штрафов за превышения, систематически нарушают скоростной режим и не только. Это и пересечение “сплошных”, и проезд на красный сигнал светофора, и не пропускание пешеходов, и выезд на тротуар, агрессивное вождение.

Увеличение камер автоматической фиксации нарушений уменьшит число нарушителей, однако не избавиться от них полностью. Существуют случаи, когда люди не оплачивают штрафы годами и продолжают ездить. Необходимы более серьезные меры, которые заставят водителей соблюдать скоростной режим.

В Киеве и Харькове уже запустили инициативу, которая, возможно, сработает и против мажоров. Правоохранители начали отбирать транспортные средства у тех граждан, которые регулярно превышают скорость и не платят штрафы. В Харькове уже изъяли два автомобиля. Вероятно, это может вызвать протесты среди населения, однако следует помнить, что такие меры предусмотрены против самых злостных нарушителей.