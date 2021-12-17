15:01 07 Июль Киев, Украина

После выполнения условий саммита в Париже, состоится встреча лидеров четырех стран в Нормандском формате

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игар Тишкевич считает, что повестка дня переговоров в Нормандском формате не изменится, а переговоры запланированы для того, чтобы продемонстрировать усилия Германии и Франции, в то время как Украина и Россия на уступки не пойдут.

«Во время встречи политических советников Россия выставляла свои требования и очень интересно, что версии и российской, и украинской разные. По крайней мере на чем мысли сходятся – это то, что Россия хочет разблокировать проведение местных выборов на оккупированных территориях. Это ключевой пункт», – сказал Тишкевич.

Политолог отметил, что в ходе предстоящей встречи Россия будет пытаться привлечь представителей ОРДЛО на уровень участников переговоров.

«Также Россия будет пытаться продвигать «ЛНР» и «ДНР» как участников прямого диалога и делать их частью переговоров именно в том формате, чтобы они ставили свои подписи», – уточнил Игар Тишкевич.

По мнению эксперта, Россия и Украина не пойдут на уступки и переговоры фактически будут оставаться заблокированными, а сама встреча – демонстрацией продвижения процесса урегулирования.