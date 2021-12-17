После выполнения условий саммита в Париже, состоится встреча лидеров четырех стран в Нормандском формате
Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игар Тишкевич считает, что повестка дня переговоров в Нормандском формате не изменится, а переговоры запланированы для того, чтобы продемонстрировать усилия Германии и Франции, в то время как Украина и Россия на уступки не пойдут.
Политолог отметил, что в ходе предстоящей встречи Россия будет пытаться привлечь представителей ОРДЛО на уровень участников переговоров.
По мнению эксперта, Россия и Украина не пойдут на уступки и переговоры фактически будут оставаться заблокированными, а сама встреча – демонстрацией продвижения процесса урегулирования.
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