Потомки Наполеона в Украине

Власти Франции пристально следят за желающими отправиться на помощь Украине в качестве добровольцев. Об этом сообщает французская The Figaro. Издание отмечает, что данная группа людей попадает под компетенцию французского агентства безопасности входящего в состав Министерства обороны DRSD (Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense), которое до 2016 года называлось DPSD (Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense) – функцией которого является контрразведка и общая разведка.

Кроме них, данной категорией очень интересуется Главное управление внутренней безопасности DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) Министерства внутренних дел, в зону ответственности которых входят: контрразведка, борьба с терроризмом, наблюдение за потенциально опасными группами, организациями и социальными явлениями.

Сотрудники данных структур отмечают, что сеть пестрит инициативами по формированию международных легионов бойцов-добровольцев, с целью «выступить против русских».

В Министерстве внутренних дел считают, что их долгом является как минимум предупредить о последствиях таких намерений, и «отсоединить» их от этих групп.

В след за The Figaro, ряд французских изданий, таких как Observateur Continental и France Info вышли со статьями в которых журналисты пытаются разобраться «Законно ли воевать в Украине?», начиная с того, что рекрутинг проводился прямо на территории Посольства Украины в Париже.

Им удалось выяснить, что существует Международная конвенция по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года (вступила в силу 20 октября 2001 года). Украина данную Конвенцию подписала 21 сентября 1990 года, а 20 сентября 2015-го документ был передан на хранение Генеральному секретарю ООН чтобы все договаривающиеся стороны ознакомились с некоторыми аспектами применения и имплементации Конвенции, связанными с запретом на использование наемников на территории Донбасса.

Не менее категоричен и французский закон. Статья 436-1 Уголовного кодекса Франции гласит, что попытка принять участие в военных действиях с целью получения личной выгоды или вознаграждения наказывается пятью годами тюремного заключения и штрафом 75000 евро.

Статья 436-2 Уголовного кодекса Франции предусматривает наказание в виде лишения свободы на семь лет и штрафом в 100000 евро для лиц, которые руководят и организуют группы по вербовке, оснащению или военной подготовке желающих отправиться в зону боевых действий.

Арест 14 военнослужащих Иностранного легиона украинского происхождения, вынудил министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли прокомментировать ситуацию. Она заявила, что дела «находящихся в отпуске» французских легионеров их не касаются, но «граждане Украины не имеют права на въезд в Украину, поскольку французские войска не участвуют в этом конфликте. В Украине нет французских солдат».

Редакция Continental Observer также запрашивала информацию по данному вопросу. В приватных беседах представители Комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи подтверждают, что отправка французов воевать в Украину является незаконной, но давать публичные официальные комментарии – отказываются.

Но историй добровольцев из Франции воюющих в Украине – пруд пруди, однако надо помнить, что вербовка возможна пока власти страны закрывают на это глаза. Главным политическим событием во Франции несомненно является второй тур президентских выборов. Марин Ле Пен проигрывает действующему президенту Эммануэлю Макрону совсем немного и кто знает как поменяется риторика с приближением 24 апреля.