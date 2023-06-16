Потери россиян сопоставимы с численностью нескольких армий НАТО вместе взятых

11:03 02 июня Киев, Украина

Уничтоженных оккупантов уже больше, чем совокупное количество личного состава 16 армий НАТО, а именно: Болгарии - 25 тыс. человек; Финляндии - 24 тыс. человек; Венгрии - 23 тыс. человек; Норвегии - 23 тыс. человек; Литвы - 16 тыс. человек; Дании - 16 тыс. человек; Хорватии - 15 тыс. человек; Словакии – 13 тыс. человек; Северной Македонии - 9 тыс. человек; Албании - 8 тыс. человек; Словении - 7 тыс. человек; Латвии - 6,5 тыс. человек; Эстонии - 4 тыс. человек; Черногории - 2,5 тыс. человек; Люксембурга - 1 тыс. человек; Исландии – практически отсутствуют регулярные войска.

Согласно последней сводке от 28 мая, численность уничтоженных оккупантов перевалила отметку 206 тыс. особей, а это на 1 тыс. больше чем регулярная армии Франции (205 тыс. человек). И все это без внятной причины – зачем? Для чего Путин уничтожает свое мужское трудоспособное население? Что он должен получить в случае успеха? И что вообще в данном случае можно считать успехом? Уже, скорее всего, даже ему самому ясно, что ни о каком захвате Украины не может быть и речи. Более того, взятие Бахмута, который теперь начали отвоевывать ВСУ, продолжалось 11 месяцев и праздновалось так, будто оккупантам удалось захватить Киев за 3 дня. В таком случае, успехом можно будет считать, если Путин удержится у власти после завершения войны.

Начав вторжение в Украину из-за собственного унижения, ради получения дополнительных ресурсов, устрашения Запада, а также политических очков для предстоящих выборов, Путин потерял все сразу и лишь унижение сумел приумножить. И теперь, чтобы не лишиться еще и жизни, он готов лишать жизни других – сотни тысяч людей ради одного пристарелого маньяка, который сам по себе ничего не стоит.