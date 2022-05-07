Поставки оружия из США сталкиваются с определенными трудностями

Президент Зеленский продолжает настаивать на поставках более современного оружия, чем то, которое предлагается, способного противостоять вооружению РФ, хотя по мнению министра обороны США Ллойда Остина, самым эффективным вооружением из уже переданного являются переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

По данным администрации Джо Байдена, за два месяца Украине передано более 5000 «Джавелинов» от США и 500 от союзников и партнеров. По оценкам генерального штаба ВСУ из полученного оружия было «ориентировочно уничтожено» 1000 танков противника.

Представители Пентагона в целом высоко оценивают применение поставленного оружия, хотя высказывают озабоченность, что контроль его распределения осуществлять практически невозможно и оно часто попадает в руки противника.

Несмотря на трудности с контролем судьбы «Джавелинов» после пересечения ими украинской границы, правительство США решило сделать ставку именно на них. Для обеспечения бесперебойных поставок в Украину, США необходимо разворачивать их производство, ведь собственные запасы истощаются со скоростью 8-10 самолетов с «Джавелинами» ежедневно.

3 мая президент США Джо Байден посетил завод Lockheed Martin Corp. в Трое, Алабама, где руководство компании лихорадочно пытается наладить производство ракет для Украины.

В настоящее время оборонное предприятие переживает острый производственный кризис и испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы. Сборщикам платят около 16-20 долларов в час, при том, что данные вакансии требуют соответствующего образования и прохождения проверок службой безопасности. Кроме сборщиков ракет, заводу необходимы инспектора по качеству, инженеры, сварщики, электрики и монтажники.

Lockheed первым из американских оборонных подрядчиков ощутил трудности с персоналом в условиях самого жесткого рынка труда за последние 50 лет.

Кроме персонала завод испытывает трудности с поставками комплектующих. Например один «Джавелин» содержит в себе 250 компьютерных чипов, а их поставщики оказались не готовы к резкому всплеску спроса на их продукт.

В производственной цепочке участвуют два десятка основных поставщиков комплектующих, в их числе предприятие Raytheon Technologies Corp., производящее систему управления ракетами в Тусоне, Аризона.

Крупные оборонные компании, такие как Northrop Grumman Corp. и Boeing Co., также сообщают о проблемах с цепочками поставок, вызванных пандемией, и нехватку рабочих, которые критично сказыватся на отрасли.

Меж тем производство ракеты «Джавелин» процесс затратный по времени. Завод Lockheed в Трое способен собрать всего около 2000 «Джавелинов» в год.

Посещая завод в Трое президент Байден не стал отрицать экономической выгоды США от поставок оружия в Украину: «Быть арсеналом демократии также означает хорошо оплачиваемую работу для американских рабочих по всей Америке, где производится и собирается военная техника».

Этой фразой хорошо объясняется жгучее желание США помогать Украине оружием. Заказы для военно-промышленного комплекса стабильно обеспечить может только война и желательно долгоиграющая и на чужой территории.