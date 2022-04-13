Поставки оружия из США продолжаются

Во вторник администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности пересмотреть ассортимент вооружения, которое на данный момент поставляется Украине в качестве военной помощи, пишет The Washington Post.

Общая сумма, на которую можно рассчитывать, 700-750 миллионов долларов.

Окончательный ассортимент военной продукции пока не определен, но уже известно, что к рассмотрению будут предложены вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты, гаубицы, костюмы химической, биологической и ядерной защиты, а также бронированные «Хаммеры».

С начала каденции Джо Байдена, США успели передать Украине вооружения на 2,4 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности, из них с 24 февраля оружия передано на 1,7 млрд долларов.

12 апреля министр обороны Украины Алексей Резников провел очередные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которых обсуждалось продолжение поставок оружия и другой военной помощи со стороны США. В частности, была озвучена потребность украинской армии в беспилотниках, системах ПВО, артиллерии, бронетехнике, боевых самолетах и противокорабельных ракетах. Президент Зеленский продолжает настаивать на поставках более современного оружия, чем то, которое предлагается, способного противостоять вооружению РФ и похоже преуспел на этом поприще.

Неназванный представитель Пентагона заявил о вероятном включении в следующий пакет помощи - вооружения, которое является новым для ВСУ и потребует обучения работе с ним.

Пакет помощи, одобренной Байденом 16 марта, на 800 млн долларов уже почти весь доставлен. Он включал беспилотники Свитчблейд, ракеты Стингер и Джавелины. Ежедневно 8-10 самолетов с оружием приземляется в соседних с Украиной странах, откуда наземным транспортом перевозится непосредственно на территорию Украины.

Поставки планируется ускорить с помощью одобренного Сенатом США проекта закона «о ленд-лизе для защиты демократии в Украине». Он предполагает отмену положений, позволяющих Конгрессу налагать запрет на передачу некоторых видов оружия, и устанавливает ускоренные процедуры для обеспечения своевременных поставок военной помощи.

А пока, страна восполняет невосполнимое и проводит уже третью волну мобилизации. Закон «О мобилизации» был утвержден Верховной Радой 3 марта. За это время уже успели призвать бывших военных до 40 лет с боевым опытом. Во вторую очередь служить пришли военнослужащие, прошедшие срочку до 2014 года. Третья волна охватывает офицеров запаса, выпускников военных кафедр. Если будет необходимость, то предусмотрен призыв женщин по особо востребованным специальностям. Список довольно большой, но в основном это касается медиков.

Получается, что оружием мы обеспечены сполна, но как обстоят дела с людским пополнением? Сколько защитников уже удалось призвать? В репортажах из городов, которые принимают украинских беженцев, зачастую видны мужчины призывного возраста. Хочется верить, что они уехали в Европу на законных основаниях, а желающих защищать Родину у нас достаточное количество.