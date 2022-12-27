15:04 27 декабря Киев, Украина

“У них 85 полов вместо мужского и женского. У них публичные дома для зоофилов. Они узаконили педофилию. Они теперь в стадии рассмотрения закона о признании нормы инцеста. Ребенок в ЕС в 3 года должен выбрать себе пол. Если ребенок этого не делает, то ювенальная юстиция изымает его из семьи и передает в семью гомосексуалистов” – пересказала пропаганду женская особь из РФ. Ужас этой ситуации заключается в том, что она действительно так думает, равно как и остальные зомбированные существа с российскими паспортами. При этом никто из них никогда не был в странах Европейского Союза и в действительности не знает, что за одно лишь упоминание или использования слов “педофилия”, “зоофилия” правоохранительные органы могут начать проверку субъекта на предмет аналогичных преступлений.

Невозможно представить, насколько сильно нарушиться психика у целого слоя населения в РФ, после того, как Путин покинет этот мир. Превращать людей в подобие гуманоидного существа это тягчайшее преступление. Проблема также заключается в том, что этот процесс безвозвратный, требующий реального психиатрического лечения, а, скорее всего, изоляции в будущем. Путин собственными руками создал из россиян покорных психов. К сожалению, их невозможно будет превратить обратно в здравомыслящих людей, также как невозможно переубедить некоторых бабушек в том, что шапочка из фольги ей не нужна для защиты от спутниковых тарелок на крыше домов.