«Последний народ белой расы»

22:05 02 ноября Киев, Украина

На шоу Соловьева собирается самая одиозная и маргинальная публика в России. Однако они являются подобием придворных шутов древности. Если вспомнить, то такие персонажи при дворах могли говорить то, что не дозволялось боярам, либо даже королю. “Дурак – что с него взять”. Таким образом, можно было понять, о чем на самом деле говорят во дворце, либо о чем думает король.

Российские пропагандисты выступают в роли современных шутов, которым дозволено выражать самые бредовые речи, в стиле “весь мир в труху”, “давайте бахнем”, “экономике ничего не угрожает” и т.д. Однако эти высказывания являются ничем иным, как отображением реальных настроений в российских элитах и желаний самого Путина.

Так, на одном из сюжетов программы Соловьева, старый маразматик в очках заявил – “Россия очень живая страна. Это, может быть, последний живой народ белой расы. Я не расист, просто я так говорю”. Очевидно, что нацизм является одной из скреп российского народа. Другие нации ими не воспринимаются как равные. Культура, язык, традиции народов мира “ничто” в сравнении с “великим народом России”.

Парадокс, но фашизм возродился там, где против него всегда боролись. По крайней мере, всегда говорили, что боролись.