Последний могикан Полесья !

«... если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», - из заявления президента РБ на встречу 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Вот так. Не больше и не меньше.

Доведя свою страну в состояние глубокого политического и экономического кризиса, Лукашенко с упорством ищет оправдание своей нелепой политике. Виноваты все. Европа, Америка, и Россия для Лукашенко периодически становится причиной проблем. Отношение Путина к власти Беларуси понятно вынужденное. Беларусь практически последний системный партнер России. И диктатор диктатора, как никто поймет и поддержит, несмотря на явный прогресс психических болезней «картофельного господина».

С Европой дело другое. Несмотря на публичное осуждение политики Лукашенко и санкции по отношению к окружению президента РБ и некоторых предприятий Булоруси, похоже что Европа еще верит в то, что Лукашенко одумается. Но практически 15 лет санкций никак не повлияли на политику Лукашенко.

Санкционные политику против диктаторского режима Лукашенко начала Америка в далеком 2006 году, после «честных» президентских выборов. Когда был арестован и отправлен в колонию кандидат в президенты Александр Козулин, а сотни участников мирных протестных акций - избиты и подвергнуты административным арестам. В списке санкций оказались «Белнефтехим», Belneftekhim USA, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», Белорусский нефтяной торговый дом, «Лакокраска», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно». Одновременно были введены персональные санкции против 40 государственных чиновников, включая Александра Лукашенко. Визовые санкции США отменили в 2008 году - сразу после того, как Александра Козулина освободили из тюрьмы. А те, что против госпредприятий, действовали до 2015 года. В 2015 году в Беларуси было тихо. Освободили последнего в то время политзаключенного Николая Статкевича, и Минфин США приостановил действие санкций. Но Лукашенко не угомонился и теперь они восстановлены. А дело Николая Статкевича и Сергея Тихановском передано в Верховный суд, и им грозит до 15 лет лишения свободы.

Первый пакет санкций Евросоюз принял 2 октября. К санкционного списка вошли 40 человек - силовики из разных ведомств, участвовавших в избиении и пытках белорусов в августе. Самого Лукашенко в том списке, кстати, не было. Президент Франции Эммануэль Макрона тогда пояснил: ЕС требует переговоров с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освобождение политзаключенных, а применение санкций позволит Лукашенко отказаться от переговоров и не выполнить требования Запада.

Лукашенко дали шанс. Но, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров в любой стране Европы, он лишь усилил репрессии и увеличил количество политзаключенных.

6 ноября Евросоюз принял второй пакет санкций - «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, учитывая продолжающиеся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционных активистов». Был увеличен на 14 фамилий октябрьский список. В него включили и самого Лукашенко, и его старшего сына Виктора, и пресс-секретаря, и главу администрации, руководство следственного комитета, нового председателя КГБ Ивана Тертелю и командира группы «Альфа» Сергея Зубкова. Санкции к чиновникам касались не только запрета на въезд, но и блокирование их счетов на территории ЕС, запрета на участие в бизнесе и покупку недвижимости. Затем, 17 декабря, новый список санкций был расширен еще на 29 фамилий. Теперь туда вошли региональные руководители, судьи, пропагандисты и приближенные к Лукашенко бизнесмены. Также под санкциями оказалось несколько государственных предприятий.

Несмотря на международное осуждение и санкции, Лукашенко упрямо ведет Беларусь к режиму полной диктатуры. Судебные приговоры сейчас выносятся почти ежедневно и становятся все жестче. В начале недели в Гомеле вынесли приговоры доверенным лицам Светланы Тихановском. Татьяна Каневская, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин приговорены к шести годам лишения свободы, Юрий Власов - до шести с половиной. Их обвинили в «приготовлении к массовым беспорядкам». К слову, никаких беспорядков доверенные лица Тихановском и в глаза не видели: их всех арестовали еще до выборов, 6 августа.

10 мая должен был вступить в силу четвертый пакет санкций, но его принятие отложили до июня: в Европейском союзе до сих пор ведутся дискуссии о том, насколько масштабным он должен быть. Единогласного решения пока нет.

Так что, судя по репрессивной тенденции, будут и пятый, и шестой пакета санкций. И очень слабо верится, что «Батька всея Беларуси» проявит адекватность и утолит ненависть, с которой относится к белорусскому народу.