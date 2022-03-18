Последнее “китайское” предупреждение для Китая

После того, как рашисты запросили военную помощь у Китая, Пекин официально не отреагировал. По информации из американских СМИ, китайская сторона всерьез начала рассматривать это предложение. Спустя всего сутки после запроса рашистов, акции китайских компаний стремительно упали вниз и побили антирекорд. За одни день, бизнесмены потеряли более 52 млрд долларов.

Как сообщают американские представители, Китай рассматривал оказание помощь рашистам в обход официальных процедур, под видом “дипломатических визитов”. Несмотря на это, президент США Джо Байден предупредил Пекин о серьезных последствиях позитивного отклика на запрос оккупантов.

Слова американского президента подействовали на международных инвесторов, которые тут же решили сократить риски, начали выводить деньги и продавать акции китайских компаний. И это случилось лишь после слов. Что будет, если США действительно введут санкции против Пекина – легко предугадать.

Таким образом, заявление о “серьезных последствиях”, стало последним “китайским” предупреждением для Китая. Скорее всего, после этого, Пекин должен активнее включиться в военное противостояние Украины против России. С большой долей вероятности, Китай не станет жертвовать собственной экономикой ради помощи рашистам.