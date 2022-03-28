После выборов произошла еще большая поляризация власти

13:30 02 ноября Киев, Украина

Украинцы проголосовали на местных выборах за сильных лидеров и парламентские бренды, в итоге мы имеем еще большую поляризацию власти.

Так считает председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



"При этом была тотальная скупка голосов по всей Украине. Такого, пожалуй, никогда ранее не было. Это - результат обнищания. Люди живут сегодняшним днем, о завтра не думают. В итоге получаем результаты выборов, которые повергают в шок.



Да, "слуги народа" стали местной властью, получили немало мест в облсоветах. А вот в ОТГ они будут в меньшинстве, в оппозиции. Потому что воевали и продолжают воевать с местными элитами. С теми, кого население считает еще гарантами хоть какой-то стабильности. А деньги сейчас приземляются в основном в ОТГ. Райсоветы, облсоветы становятся просто посредниками в этих делах. Так что, на самом деле, власть на местах скорее ушла от "Слуг народа", чем пришла к ним.



…Недавно я перелистывал книгу "Разделенная демократия", написанную в США. Там есть одна фраза, имеющая к нам прямое отношение. А именно, что демократия возможна только в условиях, когда лидеры разных политсил приходят к консенсусу - и не разделяют общество. У нас же мы видим постоянную поляризацию. А при ней не может быть позитивов - ни в экономических, ни в социальных, ни в иных вопросах".