После Путина потоп

Российский политический аналитик и главный редактором портала "После империи" Ольга Курносова прокомментировал ситуацию в России, в своем интервью: “У Путина и у Российской Федерации сегодня нет идеологии. Это даже напрямую написано в Конституции. И, по большому счету, слава богу. Если бы идеология была, было бы гораздо тяжелее. Собственно, поэтому я не считаю существующей сегодня в России режим диктатурой. Это, скорее, все-таки автократия. Хотя, конечно, в разных моментах разной степени жесткости. Тем не менее, это — автократия. И доказательством тому является то, что мы с вами все-таки разговариваем. И обсуждаем достаточно болезненные темы для Кремля”.

Слова Курносовой в точности повторяют позицию известного оппонента Путина – Михаила Ходорковского. Тем не менее, так и есть. На главе Кремля завязано много. В первую очередь, он является оплотом, так называемых, элит, которые, по сути, правят Россией. Если российский президент все же покинет свой пост, ему необходимо будет основательно подойти к вопросу передачи власти, ведь при малейшей диспропорции начнется передел власти, что может вернуть РФ во времена 90-х.

Для Украины это означало бы возможность выиграть в вопросе Донбасса, вернуть себе захваченные оккупантом территории, в том числе, Крым. Поэтому, уход Путин должен ознаменовать новые возможности для нашей страны. В любом случае, человека, который также вел бы внешнюю политику России, как чекист, не найдется, а это уже хорошо.