Порошенко снова решил сбежать

В сети появились фото, на котором Порошенко был замечен на пограничном пункте Рава-Руська в Львовской области, на границе с Польшей. На сайте партии 5-го президента Украины «Европейская солидарность» отметили, что Порошенко намерен присутствовать на заседании Парламентской ассамблеи НАТО 29-30 мая.

Очевидно, что Порошенко, в предчувствие скорого ареста, решил покинуть страну, точно также как он это сделал в конце 2021 года. Интересно, что никто из пограничников не хотел пропускать бывшего президента за границу.

Каким бы не была дальнейшая судьба олигарха, ясно одно – президент Украины Владимир Зеленский победил в борьбе с олигархами, о которой говорили еще в ноябре 2021 года. Финал противостояния действующей власти и олигархии прогнозировали именно на май 2022 года. Это шаг очень важный в дальнейшей перспективе развития Украины. Нельзя утверждать, что коррупция побеждена, однако главный ее рассадник – ликвидирован.