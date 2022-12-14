Попытки россии посеять хаос в Молдове

Главная цель этих митингов – прозападная президент Майя Санду, которая, по словам одной из участниц, «старается холодом заставить молдован молчать». Митингующая подразумевает рост цен на отопление и электричество, а также высокую инфляцию, которая уже достигла 35%. Эти проблемы мало зависят от власти Молдовы – они вызваны, прежде всего, вторжением России в Украину.. Та же причина отключений электроэнергии в стране ― ее электросеть привязана к украинской, и проблемы Киева становятся проблемами Кишинева. Издание пообщалось с вице-премьер-министром Молдовы Андреем Спирном, который отвечает за диверсификацию путей поставки энергии в страну в этих условиях. В своем кабинете в здании правительства оно не включает свет — сориентироваться в тусклых коридорах помогает фонарик мобильного телефона. Илан Шор в это время уверяет, что если дружить с россией, всех этих проблем не будет. В своих видеотрансляциях, которые он записывает в Израиле как беглец, Шор обещает договориться с кремлем за дешевую энергию в Огрееве и окрестностях – хоть это и незаконно, и технически невозможно. У политика есть причины враждовать с нынешними властями страны: недавно обыски в офисах его партии обнаружили неучтенные наличные на почти $100 тысяч. Это, уверяют издание местные правоохранители, еженедельный бюджет акций протеста против Санда.

На той неделе, когда Владимир Зеленский стал героем обложки журнала Time и обладателем титула «Человек года», колумнистка MSNBC Найера Хак вспоминает другую обложку Time с Зеленским – трехлетней давности. Тогда она касалась скандалов с администрацией Трампа и фактов, что президент-республиканец тормозил предоставление Украине военной поддержки, побуждая Киев расследовать вероятные злоупотребления сына Джо Байдена Хантера. Тогда Зеленский уверял, что сделает все возможное, чтобы не стать фактором внутренней американской политики. Прошло три года – и Зеленский стал им, утверждает Хак. В начале полномасштабного вторжения он благодаря смелости и таланту оратора вдохновил американцев на борьбу с диктатурой. Причем для успешной борьбы гражданам США даже не пришлось пачкать руки – ни одного наземного контингента, украинцы все делают сами, американцы же помогают деньгами и техникой.. В течение длительного времени это работало – общество США консолидировалось и Зеленский стал одной из самых популярных фигур в стране. Поддержка Украины среди республиканцев тогда достигала 80%. Сейчас когда очевидно, что платить американцам придется еще долго, а война потеряла эффект новизны, поддержка упала до 50%.. Республиканцы утверждают, что помощь Украине следует пересмотреть, а радикальное крыло напоминает, что нужно проверить, «какие документы лежат в чемоданчике Хантера Байдена». Чтобы выжила Украина, Зеленскому снова приходится активнее апеллировать к американской аудитории, напоминая, что ВСУ воюют не только за себя, а за демократию. Хотя, возможно, для части американских топполитиков это уже не ценность, заключает колумнистка.

От себя лично добавлю. Американцы воевали достаточно активно: Вьетнам, Афганистан, Ирак. Лаос, Камбоджа и многие страны и многие американцы погибли в каждой из этих войн. Поэтому для Украины им лучше предоставлять свое вооружение, наблюдать как оно работает, насколько эффективно и при этом сохранять жизнь своих граждан.. И в этом общество США точно консолидировано.

По материалам Антон Семиженко