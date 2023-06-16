Пополнение номенклатуры вооружений в Украине

18:36 21 мая Киев, Украина

Конечно, в первую очередь Украина нуждается в западной авиатехнике. Истребители F-16 рано или поздно будут предоставлены. Украинские пилоты летом должны начать обучение в Великобритании. Как показывает практика, после Англии, за обучение должны взяться и другие страны ЕС. А после того, как будут предоставлены истребители, речь пойдет о более современных самолетах. Вопрос времени.

Сейчас же, Украина получает все новые и новые виды вооружений от западных партнеров. Так, Великобритания передаст нам сотни дронов-камикадзе, изготовленных на заказ, с дальностью полёта более 200 километров. Дроны дополнят поставку ракет большой дальности «Storm Shadow», которые Великобритания передала Украине на прошлой неделе, и имеют дальность полёта вдвое больше MLRS «Himars». Дроны имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом. Так как это делается на заказ, то есть, на складах таких боеприпасов нет, то поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

В то время, пока агрессор собирает по сусекам остатки советской техники и осознает, что возобновить все то, что российская армия истратила за время вторжения, не удастся и за 10 лет, Украина стремительно и основательно проводит перевооружение армии.