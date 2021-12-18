Помпео высказал свое отношение к подавлению протестов в Беларуси

Глава Государственного департамента США Майк Помпео посчитал нужным вмешаться во внутреннюю политику Беларуси и дать совет властям страны о том, как нужно относиться к протестным движениям.
Он не сообщил об источниках информации и о критериях, на которые он опирался,называя белорусские протесты мирными.
Помпео напомнил, что не считает недавние выборы в Беларуси честными и свободными, несмотря на заключения международных наблюдателей,
Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.
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