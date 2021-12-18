Помпео высказал свое отношение к подавлению протестов в Беларуси

10:44 13 Август Киев, Украина

Глава Государственного департамента США Майк Помпео посчитал нужным вмешаться во внутреннюю политику Беларуси и дать совет властям страны о том, как нужно относиться к протестным движениям.

“Мы видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу”, заявил Помпео

Он не сообщил об источниках информации и о критериях, на которые он опирался,называя белорусские протесты мирными.

"Я думаю, что США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа", - сказал он в интервью чешскому телевидению. Текст интервью приводит Госдеп.

Помпео напомнил, что не считает недавние выборы в Беларуси честными и свободными, несмотря на заключения международных наблюдателей,

"А теперь мы к тому же видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу", - добавил Помпео.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.