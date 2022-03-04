Помощь откуда не ждали

Из трех групп, которые были посланы убить нашего президента, две состояли из наемников ЧВК «Вагнера», еще одна – из чеченских боевиков.

Также, ссылаясь на собственные источники, в The Times сообщили, что большую роль в ликвидации диверсионных групп сыграла ФСБ РФ, а точнее те ее сотрудники, которые выступают против войны с Украиной.

Как ни странно, среди рашистов, как и среди фашистов времен Второй мировой войны, остались адекватные люди. Известный российский диссидент Михаил Ходорковский, бывший владелец нефтяной компании «ЮКОС», после отбытия в заключение 10 лет, был вынужден бежать из страны. В тоже время, занимая высокий пост, у него до сих пор сохранились связи в различных силовых структурах страны. Не исключено, что именно он стал тем человеком, который информирует украинское руководство, поддерживая связь с сотрудниками ФСБ и СВР прямо из ставки врага.

Пусть местное население оккупантов и остается под воздействием пропаганды, в силовых структурах остаются люди, которые понимают весь ужас происходящего и хотят прекратить эту войну. Это означает, что план по свержению главы оккупантов уже может быть готов.