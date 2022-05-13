Польские миротворцы в Украине – Польша не отказалась от намерений

16 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак представил НАТО проект миротворческой миссии в Украине, согласно которому ограниченный воинский контингент ВС Польши должен был войти на территорию нашей страны.

Данный план обсудили министры оборон стран НАТО на чрезвычайном заседании, по итогам которого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг категорически отверг предложение Польши, ссылаясь на то, что Блок не имеет планов по размещению войск НАТО на земле в Украине. Причина проста – отсутствие желания прямого столкновения с Россией.

И казалось бы вопрос закрыт, но Польша от своих планов не отказывается. В начале мая по запросу польского ежедневника «Речь Посполита» лаборатория IBRiS провела социологическое исследование о целесообразности введения польских войск в Украину в составе миротворческой миссии ООН, НАТО или Евросоюза.

Данные были получены весьма занимательные. Оказалось, что поддерживают предложение властей Польши о польских миротворцах почти 60% граждан, против высказались около 30%. При этом поляки демонстрируют редкостное единодушие, «за» миротворцев в Украине выступают 63% сторонников действующей политической силы и 64% от оппозиции. Подавляющее большинство сторонников введения войск (72%) люди с высшим образованием.

В ходе своего визита в Киев, еще 15 марта, вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что миротворческая миссия НАТО будет находиться в Украине при полном согласии украинских властей, хотя официальных заявлений президента Зеленского по этому вопросу еще не было, да наверно и не требуется, западные страны самостоятельно определяют объем и характер помощи.

Дает повод для спекуляций и президент Польши Анджей Дуда, который выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а наши народы смогут «вместе жить на этой земле». С каких пор польский президент начал транслировать такую крамолу неизвестно, но то, что Польша облизывается на Волынь и Львов – так это любимая тема Кремля.

Помимо границы с Украиной, польский президент еще очень сильно переживает за то, как украинское зерно попадет на международные рынки и даже предоставляет польские морские порты для обхода блокады российских кораблей в Черном море. Европа с удовольствием пополняет дефицит зерна в 9 млн тонн за счет Украины (по данным Международного совета по зерну International Grains Council на март 2022 года). Наше руководство с неменьшим удовольствием это зерно продает, несмотря на реальную угрозу глобального кризиса продовольствия, который уже анонсировали многие эксперты.

Но есть и положительные моменты. Польские аэродромы используются как перевалочные базы для американских самолетов с оружием, да и сама Польша наконец-то решилась помочь Украине с вооружением. Президент Дуда в своем интервью для The Wall Street Journal заявил, что Польша отправила в Украину вооружение и военную технику, включая обмундирование, средства защиты, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы. Также переданы более 300 боевых машин и артиллерийских систем, включая 200 танков. А вот на счет польских миротворцев я бы на месте высшего руководства нашей страны крепко подумала, особенно в свете последних заявлений польского президента о «совместном общем счастье в отсутствии границы».