10:32 25 ноября Киев, Украина

Вице-министр культуры Польши Ярослав Селлин заявил: “Польша должна заменить Россию в G20”. К такому мнению он пришел опираясь на экономику страны и, вероятно, прогнозируя будущее падение ВВП РФ.

Действительно, Польша занимает 21 место в рейтинге самых крупных экономик мира. Состав G20 формируется на основе тех самых экономик. То есть, первые 20 стран в рейтинге, ежегодно собираются на саммите. Согласно данным на 2019 год, Россия занимает 11-е место в мире по уровню ВВП.

Проблема заключается в том, что, несмотря на падение ВВП в РФ, на территории страны остается большое количество ресурсов, которыми не готовы жертвовать некоторые члены G20. Саммит может сколько угодно байкотировать Россию, однако они не могут просто так исключить это государство из состава G20.

Однако в ближайшие несколько лет, при условии сохранения санкций и начала гражданской войны в РФ, ее действительно смогут исключить из большой двадцатки, так как уровень ее ВВП станет ниже. Только тогда Польша сможет по праву занять место России в G20.