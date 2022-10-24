Польша решила аннексировать часть России

21:45 23 октября Киев, Украина

Как известно, посольство любого государства на территории другой страны считается административной единицей того государства, которому оно принадлежит. То есть, на территории российского посольства и на земле, на которой оно находится, действуют законы РФ и фактически, этот кусочек земли принадлежит России.

Не коммерческие организации Польши организовали референдум об аннексии российского посольства в Варшаве, после чего планируют передать его под контроль столицы. Стоит отметить, что мероприятие не нашло противников со стороны властей страны. На видеоролике с места событий, попавшим в сеть, видна очередь из тысяч людей, которые пришли проголосовать.

Очевидно, что этот перфоманс призван показать всю абсурдность путинской аннексии временно оккупированных украинских областей. То, что сделал агрессор, по сути, может сделать любой желающий, на территории любой страны. Точно также, любая страна, может аннексировать всю Россию, проведя подобный “референдум”, однако от этого ничего не изменится.

Что примечательно, поляки прямо назвали свое действие аннексией, на что не осмелились в Кремле. Люди привыкли называть вещи своими именами и варшавский “референдум”, хотя бы в этом плане, имеет больше легитимности, чем то, что сделала Россия.