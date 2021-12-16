Политолог Владимир Корнилов об ошибках с террористами

22:10 23 Июль Киев, Украина





Напомним! В Луцке, 22 июля 2020 года, мужчина захватил автобус с заложниками и удерживал их на протяжении нескольких часов. Сегодня, 23 июля 2020 года, в Полтаве в заложники был взят офицер полиции.



Политолог, историк и политический обозреватель Владимир Корнилов считает странным, что власти Украины вступили в переговоры с террористом. Российский политолог Владимир Корнилов поделился мнением о том, почему в Украине растет количество террористических акций. Поводом к размышлению стали два захвата заложников, следовавших один за другим.Напомним! В Луцке, 22 июля 2020 года, мужчина захватил автобус с заложниками и удерживал их на протяжении нескольких часов. Сегодня, 23 июля 2020 года, в Полтаве в заложники был взят офицер полиции.Политолог, историк и политический обозреватель Владимир Корнилов считает странным, что власти Украины вступили в переговоры с террористом.

«Есть золотое правило: с террористами нельзя вступать в переговоры! Когда в Луцке власти пошли на уступки, эксперты предупреждали, что подобные действия породят череду захватов заложников», — сказал эксперт.





Корнилов заметил, что уступки террористам поощряют их действия, именно поэтому переговоры с ними государству вести нельзя. Он заявил, что происходящее на Украине — наглядное подтверждение сказанному. По мнению политолога, киевскими политиками порожден опасный прецедент, за которым последует серия аналогичных историй.