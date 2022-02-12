Политолог рассказал, зачем “клонируют” лидеров предвыборной гонки

20:38 25 Сентябрь Киев, Украина

Эксперт в области политологии рассказал, почему, по его мнению, в качестве кандидатов на местные выборы баллотируются клоны известных политиков. Вряд ли можно назвать совпадением наличие шести кандидатов — Борисов Филатовых, в Днепре или двух Трухановых в Одессе.

Как объяснил нам политолог Алексей Якубин, " клонов " вводят оппоненты и баллотируются они в основном для того, чтобы:

Рассеять внимание избирателя Не позволить кандидату - " оригиналу " победить в первом туре

" Здесь ключевой вопрос не в том, чтобы люди полностью перепутали кандидата. Ключевая цель таких кандидатов, чтобы они хоть немного оттянули количество голосов. То есть, здесь не расчет на то, что люди исключительно вместо одного кандидата полностью проголосуют за другого. Здесь речь идет о процентах, даже небольших.

Если говорить о выборах в таких крупных городах, как Днепр и Одесса, то это может повлиять существенно, ведь в этих городах может решаться вопрос, быть второму туру или не быть.

Например, у Филатова, очевидно, что есть электоральное ядро и он, конечно, хотел бы победить еще в первом туре, чтобы второго уже не было. То же самое касается и Труханова.

При использовании этой тактики с " клоном " , это попытки не просто обмануть или запутать избирателя, а поиграть в цифры и проценты.

Может количество рассеянных голосов и не будет критически большое, но оно может сыграть важную роль, когда тот же Филатов в первом туре получит не 50%, а 48% и второму туру тогда уже быть " , - отметил Якубин.

По его словам, такая технология " играет " в контексте " размазывания " рейтинга кандидата " .

" Клонирование " кандидатов довольно распространенная тактика не только во время местных выборов, но и президентских. Сейчас в Украине никоим образом не регулируется этот вопрос, ведь иногда практически невозможно доказать отсутствие " стечения обстоятельств " , отмечает политолог.

" Если кандидат 2 или 3 в рейтинге, то это (ред. - стратегия " клонирования " ) может еще больше его понизить.

Это все, как правило, делается оппонентами и даже если процент потерянных голосов будет небольшой, то это все равно может иметь критическое значение.

В конце концов, и на президентских выборах была похожая ситуация с Тимошенко Юрием Владимировичем. Также был расчет на определенные проценты.

Во втором туре уже будет сложнее, потому что там будет играть фактор антирейтингов.

У нас очень много говорилось о том, что на этих выборах наконец технологию клонирования искоренят, будут предохранители, но мы все равно наблюдаем, что это никак не регулируется.

С этой технологией очень трудно бороться. Люди просто должны быть внимательными и смотреть на то, кто субъект выдвижения", - констатировал Алексей Якубин.

В то же время политолог Андрей Золотарев убежден, что значительные потери "общая картина" результатов выборов не понесет.

"Эта технология, если и сможет "откусить" (ред. - голосов), то в пределах статистической погрешности. Например, на выборах в Верховную Раду, когда была мажоритарка, если эта технология может и работала, то сейчас эффективность этой технологии будет очень низкой. Фактически это больше для хайпа, для нервотрепки штабов. Если так говорить, то это, скорее, просто попытка сделать вокруг этого шум.

Технологически сделать, чтобы избиратель не ошибся, достаточно несложно, ведь печатается номер, подчеркивается, который, например, Филатов, "правильный".

Это все уже давно отработано и никакого вреда Труханову или Филатову из этого не будет.

Это также может быть отработано и в другом, обратном направлении, чтобы показать "смотрите, какими грязными методами против нас работают", - пояснил он.