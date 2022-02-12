Политолог рассказал, зачем “клонируют” лидеров предвыборной гонки

Эксперт в области политологии рассказал, почему, по его мнению, в качестве кандидатов на местные выборы баллотируются клоны известных политиков. Вряд ли можно назвать совпадением наличие шести кандидатов — Борисов Филатовых, в Днепре или двух Трухановых в Одессе.
- Рассеять внимание избирателя
- Не позволить кандидату- "оригиналу" победить в первом туре
Это все, как правило, делается оппонентами и даже если процент потерянных голосов будет небольшой, то это все равно может иметь критическое значение.
В конце концов, и на президентских выборах была похожая ситуация с Тимошенко Юрием Владимировичем. Также был расчет на определенные проценты.
Во втором туре уже будет сложнее, потому что там будет играть фактор антирейтингов.
У нас очень много говорилось о том, что на этих выборах наконец технологию клонирования искоренят, будут предохранители, но мы все равно наблюдаем, что это никак не регулируется.
С этой технологией очень трудно бороться. Люди просто должны быть внимательными и смотреть на то, кто субъект выдвижения", - констатировал Алексей Якубин.
В то же время политолог Андрей Золотарев убежден, что значительные потери "общая картина" результатов выборов не понесет.
"Эта технология, если и сможет "откусить" (ред. - голосов), то в пределах статистической погрешности. Например, на выборах в Верховную Раду, когда была мажоритарка, если эта технология может и работала, то сейчас эффективность этой технологии будет очень низкой. Фактически это больше для хайпа, для нервотрепки штабов. Если так говорить, то это, скорее, просто попытка сделать вокруг этого шум.
Технологически сделать, чтобы избиратель не ошибся, достаточно несложно, ведь печатается номер, подчеркивается, который, например, Филатов, "правильный".
Это все уже давно отработано и никакого вреда Труханову или Филатову из этого не будет.
Это также может быть отработано и в другом, обратном направлении, чтобы показать "смотрите, какими грязными методами против нас работают", - пояснил он.
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